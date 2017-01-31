Томичам расскажут о том, как генетика влияет на здоровье

31 января 2017 / Томский Обзор

В четверг, 2 февраля, в конференц-зале главного корпуса Томского госуниверситета (пр.Ленина, 36, ауд.229) пройдет открытая лекция «200-летний человек: генетика, питание, среда» гендиректора медико-генетического центра Genotek Валерия Ильинского.

Как сообщается на сайте Inotomsk.ru, Валерий Ильинский расскажет о том, куда движется генетика, что можно узнать о себе, расшифровав свою ДНК и чего ожидать в будущем от этой стремительно развивающейся науки.

Слушатели лекции узнают о том, как генетика влияет на здоровье человека, на возникновение вредных привычек и развитие таких мультифакторных заболеваний, как ишемический инсульт или рак молочной железы. В ходе выступления эксперт расскажет о том, как выяснить, к каким заболеваниям существует генетическая предрасположенность, и что делать для их своевременной профилактики. В рамках обозначенной темы будет поднят вопрос о современных методах использования генетической информации в составлении персонального плана питания для безопасного и эффективного решения проблем с избыточным весом.

Валерий Ильинский также расскажет о собственных научных проектах Genotek, в частности о первом в истории российской медицины исследовании влияния генетики на возникновение ишемического инсульта на примере российской популяции. Эта работа позволит создать условия для развития персонализированной и превентивной медицины в России.

Лекция пройдет в рамках Недели науки. Начало в 16.00.

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