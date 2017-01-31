На севере Томской области со стройки украли экскаватор

Полицейские раскрыли кражу экскаватора на севере Томской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

О пропаже в полицию сообщил представитель строительной организации. Позже был задержан подозреваемый - 44-летний житель соседнего региона.

По предварительным данным, мужчина воспользовался тем, что фирма покинула стройплощадку, но не успела вывезти всю технику в связи с изменившимися погодными условиями. Подозреваемый похитил экскаватор и продал. Ущерб, причиненный его действиями, оценивается более чем в 2 млн рублей. Сейчас украденное имущество возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере». Теперь подозреваемому грозит до десяти лет тюрьмы.

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