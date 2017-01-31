В Томской области водитель, сбивший женщину, подвез ее на работу

Томский Обзор / Фото: 31 января 2017 // Фото: Gibdd.ru/r/70

Вчера утром, 30 января, на трассе в Томской области под колеса иномарки попала 33-летняя женщина-пешеход, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 8.20 в с.Первомайское на ул.Ленинской, 92. Здесь водитель Honda Stream сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительным данным, после наезда, водитель и пострадавшая решили не вызывать сотрудников Госавтоинспекции. Кроме того, женщина попросила увезти ее на работу. Через некоторое время, почувствовав недомогание, пешеход обратилась за помощью.

В сообщении уточняется, что за оставление места дорожно-транспортного происшествия водитель будет привлечен к ответственности.

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