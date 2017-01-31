Прокуратура даст оценку введению мэрией Томска режима ЧС втайне от жителей города

31 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Прокуратура Томска начала проверку действий мэрии в период действия режима чрезвычайной ситуации, который был введен в декабре 2016 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя городского прокурора Евгения Малышева.

«Прокуратура организовала проверку правомерности расходования бюджетных средств в период локального режима ЧС. Также будет дана оценка факту отсутствия информирования жителей города о введении режима», — сказала Евгения Малышева.

Она также сообщила, что ведомство из-за поступивших жалоб проверит условия работы сотрудников муниципального предприятия «Спецавтохозяйство», занимающегося уборкой снега.

Как сообщалось, с конца ноября 2016 года в Томске начались сильные снегопады. К середине января, по данным синоптиков, снежный покров в городе превысил среднегодовые значения в два раза и составлял более 90 см, чего не было 18 лет.

11 января мэр Томска Иван Кляйн сообщил, что горадминистрация «тихо ввела режим ЧС, чтобы использовать правильно деньги» на уборку снега. По данным пресс-службы мэрии, режим ЧС вводился и был снят 29 декабря.

Между тем источник в экстренных службах региона пояснил агентству, что федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС» предусматривает гласность работы органов власти при введении режима чрезвычайной ситуации: мэрия должна была поставить в известность не только власти региона и органы МЧС, но и жителей города.

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