Томские полицейские завели аккаунт в Instagram (ФОТО)
Томская полиция обзавелась аккаунтом в Instagram для «оперативного доведения до жителей региона важной информации, касающейся деятельности органов внутренних дел».
На данный момент в аккаунте 43 публикации и 216 подписчиков. Здесь можно увидеть фотографии с развернутыми описаниями с различных мероприятий, проводимых томскими полицейскими. Например, фото с крещенских купаний:
Или просто задумчивых стражей порядка (заглавное фото). Также в профиле можно встретить фото со студентами или с учебно-методических сборов:
Первая публикация в аккаунте томской полиции датирована 11 февраля 2015 года. Новые фотографии появлялись здесь до 3 сентября, затем Instagram пустовал. И только две недели назад за него снова «взялись» и он стал наполняться.
«В настоящее время социальные сети это больше чем общение, это возможность быть в курсе последних событий, обмениваться профессиональным опытом, находить актуальную информацию, делиться ссылками на интересные посты или видеоролики», — сообщают в пресс-службе, призывая томичей подписываться на официальные страницы УМВД и оценивать публикации и фотографии.
Так, помимо Instagram томская полиция представлена во ВКонтакте, «Одноклассниках», Facebook, Youtube, Twitter и Livejournal.
В пресс-службе также отмечают, что заявление и обращения граждан в социальных сетях не принимаются.