Томские полицейские завели аккаунт в Instagram (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 31 января 2017 // Фото: Instagram.com/police_tomsk

Томская полиция обзавелась аккаунтом в Instagram для «оперативного доведения до жителей региона важной информации, касающейся деятельности органов внутренних дел».

На данный момент в аккаунте 43 публикации и 216 подписчиков. Здесь можно увидеть фотографии с развернутыми описаниями с различных мероприятий, проводимых томскими полицейскими. Например, фото с крещенских купаний:

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Jan 19, 2017 at 9:30pm PST

Или просто задумчивых стражей порядка (заглавное фото). Также в профиле можно встретить фото со студентами или с учебно-методических сборов:

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Jan 25, 2017 at 1:33am PST

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Jan 22, 2017 at 9:19pm PST

Первая публикация в аккаунте томской полиции датирована 11 февраля 2015 года. Новые фотографии появлялись здесь до 3 сентября, затем Instagram пустовал. И только две недели назад за него снова «взялись» и он стал наполняться.

«В настоящее время социальные сети это больше чем общение, это возможность быть в курсе последних событий, обмениваться профессиональным опытом, находить актуальную информацию, делиться ссылками на интересные посты или видеоролики», — сообщают в пресс-службе, призывая томичей подписываться на официальные страницы УМВД и оценивать публикации и фотографии.

Так, помимо Instagram томская полиция представлена во ВКонтакте, «Одноклассниках», Facebook, Youtube, Twitter и Livejournal.

В пресс-службе также отмечают, что заявление и обращения граждан в социальных сетях не принимаются.

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Jan 10, 2017 at 4:12am PST

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Jan 24, 2017 at 6:31pm PST

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Jan 26, 2017 at 3:20am PST

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Jan 23, 2017 at 11:53pm PST

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Sep 3, 2015 at 3:43am PDT

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Jan 21, 2017 at 5:16am PST

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Jan 20, 2017 at 8:01pm PST

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Feb 11, 2015 at 5:51am PST

A photo posted by Полиция Томска (@police_tomsk) on Jan 12, 2017 at 8:25pm PST

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