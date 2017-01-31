Томичам предлагают купить клоунский нос, чтобы помочь детям

31 января 2017 / Томский Обзор / Фото: АНО «Партнеры по радости»

В Томске проводится благотворительная акция под названием «Остаться с носом — Помочь детям!», в рамках которой томичи могут сделать небольшое пожертвование, купив клоунский нос, сообщают организаторы — АНО «Партнеры по радости».

Акция стартовала 1 ноября 2016 года, в рамках Недели благотворительности, и продлится до 1 марта 2017 года. Во время акции любой желающий может сделать пожертвование в размере 100 рублей и получить красный клоунский нос. Также томичи могут принять участие в конкурсе на самое позитивное фото — для этого необходимо сфотографироваться в клоунском носе на месте его покупки и разместить в любой социальной сети с хештегом #остатьсясносомпомочьдетям. Победитель конкурса получит специальный приз от АНО «Партнеры по радости».

Акция поддерживает деятельность больничных клоунов и другие творческие направления работы с маленькими пациентами. Полученные средства пойдут на приобретение расходных материалов для творческих мастерских. В этом году отделений, где будет развиваться этот формат, прибавилось.

Творческие мастерские проводились для пациентов Областной детской больницы, детской городской больницы № 1, теперь добавятся отделения НИИ Кардиологии и НИИ Генетики, в общей сложности 8 отделений. Творческие мастер-классы разделены на блоки: рисование, лепка, скрапбукинг и оригами (работа с бумагой), изготовление различных терапевтических поделок и игрушек.

«Очень приятно, что акция стала популярна среди томичей и гостей города. В прошлом году мы собрали более 10 000 рублей, на которые уже сейчас закупили часть необходимого материала для проведения творческих мастер-классов и реализации проекта „домашнее визитирование“ для семей, воспитывающих детей с особенностями развития. Мы благодарны компаниям, которые откликнулись на наш клич в интернете и поддержали акцию» — поделилась с нами Наталья Шимина, директор АНО «Партнеры по радости».

Клоунские носы, которые помогут детям в больнице продолжать играть, можно приобрести по адресам:

Центр дополнительного образования и спорта «КЛАСС» (г. Томск, Ледовая арена СК «Кристалл», ул. Смирнова, 48б, строение 2);

Экшн-игра ПряткиGo — Томск | IQuest (г. Томск, ул. Нижне-Луговая ул. 13/1);

Фитнес клуб Фристайл (г. Томск, ул. Красноармейская 114, Сибирская 36, а стр.1);

Магазин-клуб детской книги «УМКА» (г. Томск, ул Усова 37);

Кеша хороший! Детская парикмахерская (г. Томск, Иркутский тр, 54, ТЦ Бум,3 этаж);

Спортивный клуб «Power Club» (г. Томск, ул. Учебная, 15; пр. Мира, 76; пр. Кирова, 51, А стр. 5).

Команда «Партнеры по радости» с 2011 года реализует социальные проекты на территории города Томска. «Больничный клоун» или «Творческие мастерские» дают возможность маленьким пациентам отвлечься и получить новые эмоции и творческие навыки.

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