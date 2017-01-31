Томская «Папа-школа» набирает отцов

Томский Обзор / Фото: 31 января 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске на площадке Кризисного центра для женщин МАУ ЦПСА «Семья» (Говорова, 76/1) 22 февраля стартует «Папа-школа» — группа для ответственных и увлеченных отцов, сообщают организаторы.

«ПАПА-школа» в профилактике семейного неблагополучия способствует распространению идеи ответственного отцовства и изменению установок о роли отца в воспитании ребенка и заботе о нем.

Проект нацелен на мужчин, имеющих детей, в том числе из групп риска и находящихся в трудной жизненной ситуации. Для них в программе предусмотрено активное вовлечение в процесс воспитания детей, формирование культуры ответственного отцовства, повышение компетентности и уверенности отцов в вопросах воспитания детей, укрепление семейных взаимоотношений и профилактика семейного неблагополучия.

На занятиях отцы получат ценные знания и навыки, также им предложат поделиться своим родительским опытом, обсудить собственные трудности и ошибки в воспитании детей. Кроме того, отцы смогут получить поддержку от опытных специалистов и друг от друга.

Занятия будут проходить один раз в неделю в Центре «Семья», первое состоится 22 февраля с 17.00 до 19.00. Участие в проекте бесплатное по предварительной записи по тел. 62-44-00, 62-60-46. Количество мест ограничено.

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