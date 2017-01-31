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Томич, организовавший контрабанду наркотиков из Нидерландов, отделался условным сроком

Томские новости, Криминал, Судебные дела, наркотики Голландия Нидерланды ФСБ Томич, организовавший контрабанду наркотиков из Нидерландов, отделался условным сроком

Ленинский районный суд Томска признал виновным 25-летнего местного жителя в контрабанде синтетических наркотиков из королевства Нидерланды, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Мужчина заказал наркотические вещества на иностранном интернет-сайте, оплатил их, а в качестве получателей указал адреса жителей соседних квартир, так как имел доступ к их почтовым ящикам», — говорится в пресс-релизе.

Сотрудникам ФСБ удалось задержать контрабандиста после того, как он попытался достать посылки из почтовых ящиков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ в значительном размере).

В итоге суд приговорил его к 5,5 годам условного срока.

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