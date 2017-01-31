Томич, организовавший контрабанду наркотиков из Нидерландов, отделался условным сроком

31 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Ленинский районный суд Томска признал виновным 25-летнего местного жителя в контрабанде синтетических наркотиков из королевства Нидерланды, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Мужчина заказал наркотические вещества на иностранном интернет-сайте, оплатил их, а в качестве получателей указал адреса жителей соседних квартир, так как имел доступ к их почтовым ящикам», — говорится в пресс-релизе.

Сотрудникам ФСБ удалось задержать контрабандиста после того, как он попытался достать посылки из почтовых ящиков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.229.1 УК РФ (контрабанда наркотических веществ в значительном размере).

В итоге суд приговорил его к 5,5 годам условного срока.

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