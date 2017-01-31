В Томске уничтожили почти 35 кг санкционных груш из Польши
31 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Специалисты управления Россельхознадзора уничтожили партию груш, запрещенную к ввозу на территорию РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
«На территорию области, для реализации населению, поступила партия груш происхождения Польша, однако данный груз, согласна маркировочной этикетки, предназначался для реализации на территории Белоруссии», — говорится в сообщении.
На основании указа президента запрещенные 34,6 кг груш были изъяты у собственника и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов.
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