В Томске уничтожили почти 35 кг санкционных груш из Польши

Томский Обзор / Фото: 31 января 2017 // Фото: Pixabay.com

Специалисты управления Россельхознадзора уничтожили партию груш, запрещенную к ввозу на территорию РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

«На территорию области, для реализации населению, поступила партия груш происхождения Польша, однако данный груз, согласна маркировочной этикетки, предназначался для реализации на территории Белоруссии», — говорится в сообщении.

На основании указа президента запрещенные 34,6 кг груш были изъяты у собственника и уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов.

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