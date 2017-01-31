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Томская прокуратура исключила из тарифа на электричество более 450 млн рублей

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Прокуратура Томской области проверила законность формирования тарифов на коммунальные услуги, оказываемые потребителям. В результате проверки из тарифа на 2017 год исключено более 450 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при изучении материалов дел об установлении сбытовых надбавок на услуги ПАО «Томская энергосбытовая компания» выяснилось, что в 2014 - 2015 годах ресурсоснабжающая организация понесла не все затраты, включенные в состав ее валовой выручки. Компания израсходовала на 457 млн рублей меньше,чем планировалось.

«Согласно закону в случае, если в ходе изучения данных статистической и бухгалтерской отчетности либо иных материалов выявлены экономически необоснованные или фактически не понесенные расходы регулируемой организации, они подлежат исключению из тарифа на следующий период регулирования», — говорится в сообщении.

По итогам проверки зампрокурора области потребовал от областного департамента тарифного регулирования провести корректировку размера необходимой валовой выручки ПАО «Томская энергосбытовая компания». Таким образом, в результате прокурорского вмешательства тариф на услуги ресурсоснабжающей организации уменьшен на 457 млн. рублей.

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