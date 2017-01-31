Неубранный снег стал причиной обрушения кровли в многоквартирном доме в Томске

31 января 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области

Прокуратура Ленинского района Томска потребовала привлечь к ответственности управляющую компанию ООО «Жилсервис «Ленинский», обслуживающую дом по Шпальному переулку, где 29 января обрушилась кровля, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

«Управляющая организация не приняла должных мер по очистке находившейся в ненадлежащем техническом состоянии кровли жилого дома от снега и снежных навесов, в результате чего 29 января под тяжестью накопившегося на крыше снега произошло ее обрушение», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что за четыре дня до этого прокуратура района объявила директору ООО предостережение о необходимости своевременной очистки кровель жилых домов от снега, снежных навесов и сосулек.

Районная прокуратура возбудила в отношении управляющей организации дело по ч.2 ст.14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), а также направила результаты проверки в СУ СКР по Томской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В пресс-службе СУ СКР по Томской области агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что материалы в ведомство пока не поступили.

Как сообщалось, вечером 29 января в двухэтажном 12-квартирном шлакоблочном доме по Шпальному переулку в Томске произошло обрушение кровли на 60 кв.м. Никто не пострадал, однако оказались повреждены коммуникации, находящиеся на чердаке дома, для ремонта которой пришлось на время отключить горячее водоснабжение и отопление.

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