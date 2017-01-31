В Томской области и.о. директора предприятия незаконно платил себе за ненормированный рабочий день

31 января 2017 / Томский Обзор

Бывший работник муниципального унитарного предприятия предстанет перед судом за злоупотребление должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

Следователи выяснили, что с июля 2014 по декабрь 2015 года временно исполняющий обязанности директора МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения» незаконно отдавал распоряжения о начислении ему доплаты за ненормированный рабочий день. Доплата составляла 35% от оклада. Таким образом, обвиняемому были незаконно перечислены более 92,5 тыс. рублей.

По данном факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций). Расследование дела завершено, а его материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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