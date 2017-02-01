Очистка крыш от снега и наледи в Томске становится первоочередной задачей - мэр

1 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Мэр Томска Иван Кляйн поставил профильным службам задачу усилить работы по очистке навесов и кровель от снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметил мэр, на сегодняшний день очистка крыш от снега и наледи становится одной из приоритетных задач.

«Снега за зиму накопилось много, но не все крыши очищены. Нам необходимо усилить работы по ликвидации навесов, сосулек и очистке крыш» - такую задачу перед главами районных администраций поставил сегодня на селекторном совещании глава города.

Также он обратил внимание на то, что после очистки крыш не всегда производится его уборка с прилегающей территории и тротуаров. По ряду адресов, где были отмечены такие нарушения, сегодня снег будет вывезен.

Всего за минувшие сутки с улиц города на снегоотвалы было вывезено 11045 тонн снега, из них силами «Спецавтохозяйства» 8929 тонн и более 2000 тонн принято от других организаций. На посыпку улиц было израсходовано 18 тонн песко-соляной смеси. На полигоны поступило 306 тонн ТБО.

На улицах города во вторник работали 174 единицы техники САХ и 104 единицы техники подрядных организаций. 133 рабочих были заняты ручной уборкой снега и наледи.

Напомним, ранее неубранный снег стал причиной обрушения кровли в многоквартирном доме в Томске.

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