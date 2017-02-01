Томская область претендует на 13, 2 млн рублей федеральных субсидий на мелиорацию сельхозземель

1 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Евгений Мыцик

Томская область участвует в федеральном отборе на предоставление субсидий на возмещение затрат по программе мелиорации сельхозземель.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, на возмещение затрат сельхозпроизводителям по этому направлению федеральный бюджет планирует направить 4,4 млрд рублей — в два раза больше, чем в 2016-м. Но и число субъектов, реализующих собственные программы мелиорации сельхозземель, в 2017 году увеличилось на 20 %: заявки подали 63 региона.

В рамках подпрограммы «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области», входящей в госпрограмму по развитию мелиорации до 2020 года, планируется реализовать два инвестиционных проекта — АО «Сибирская Аграрная Группа» (Томский район) и КФХ «Синицына В.С.» (Колпашевский район). В результате площадь сельскохозяйственных угодий в регионе вырастет на 1,7 тыс. гектаров.

В бюджете Томской области на реализацию мероприятий в сфере мелиорации в 2017 году предусмотрено 5,1 млн рублей, что позволит в случае прохождения отбора в Министерстве сельского хозяйства РФ привлечь в регион 13,2 млн федеральных средств.

Кроме того, весной 2017 года ООО «Новые технологии» планируют начать культуртехнические работы на ранее не мелиорируемых землях площадью 3000 га с привлечением собственных инвестиций.

Напомним, ранее сообщалось, что Томская область вошла в число регионов, территории которых отнесены к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной продукции.

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