#Истфак ТГУ: историки ТГУ создадут новую модель развития Северной Азии

1 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В рамках государственного задания на 2017-2019 годы историки ТГУ исследуют освоение и развитие Северной Азии – субрегиона Евразии, включающего Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа – с XVII века и до наших дней. Проект может стать аналитической основой для разработки социально-экономической стратегии успешного развития как в целом этого субрегиона, так и отдельных отраслей экономики.

— Слабая изученность Северной Азии и рост ее социально-экономической и геополитической значимости требуют выработки четкой концепции и стратегии развития этого региона. Стратегия должна учитывать историко-культурный опыт присоединения и ключевые тенденции эволюции интеллектуального и ресурсного потенциалов территории, – говорит ответственный исполнитель проекта, кандидат исторических наук Александр Сорокин.

Ученые будут работать над материалами из 26 государственных архивов, в том числе с материалами УФСИН, ФСБ. В рамках проекта планируется осветить роль науки и образования в изучении и освоении Сибири, промыслов, торговли, кредита и разработать новую модель истории Северной Азии.



По словам ученых, результаты исследования могут быть использованы при выстраивании эффективных коммуникаций органов власти и населения. Кроме того, эта работа будет способствовать формированию позитивного образа Северной Азии в России и мире: представит регион не «краем ссылки и каторги» и «сырьевым лабазом», а территорией с развитым высокотехнологическим производством, интеллектуальным и экологическим капиталом, высоким уровнем жизни и культуры.

—Цель нашего проекта – доказать конкурентоспособность российского опыта освоения пустынных пространств, каковым являлась Сибирь до прихода русских. С увеличением роста численности населения и истощением ресурсов планеты, возможно, он будет основным для существования человечества, – говорит руководитель проекта, профессор Василий Зиновьев.

Проект является продолжением стратегии развития школы сибиреведения в ТГУ и будет выполняться на базе лаборатории социально-антропологических исследований с привлечением исследователей различных кафедр исторического факультета.

Из более 2500 заявок Комиссия Министерства при активном участии Совета по науке при Минобрнауки России и Проектного офиса НТИ отобрала 444 проекта 125 организаций. При этом было поддержано 13 проектов от Томского государственного университета.

Фото: Tsu.ru

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