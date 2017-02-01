В Томске столкнулись два Kia Rio, пострадала женщина
1 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru/ru/70
Вчера днем, 31 января, в Томске на пр.Мира, 1а произошло ДТП, в результате которого пострадала 29-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 12.15. По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.
В результате происшествия женщина-пассажир первого автомобиля получила травмы.
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