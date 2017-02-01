В Томске столкнулись два Kia Rio, пострадала женщина

Томский Обзор / Фото: 1 февраля 2017 // Фото: Gibdd.ru/ru/70

Вчера днем, 31 января, в Томске на пр.Мира, 1а произошло ДТП, в результате которого пострадала 29-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 12.15. По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

В результате происшествия женщина-пассажир первого автомобиля получила травмы.

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