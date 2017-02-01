Грузовик внезапно поднявшимся кузовом повредил газовую магистраль в Томске

1 февраля 2017 / Томский Обзор

Повреждение газовой магистрали произошло в Томске в результате ДТП, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на городское УГИБДД.

«Сегодня в 08:40 (04:40 мск) на улице Угрюмова,5 у грузовика „Dongfeng“ самопроизвольно поднялся кузов, которым он повредил газовую магистраль, которая проходит над проезжей частью. В результате инцидента никто не пострадал, угрозы жизни участникам движения нет», — сказал представить пресс-службы.

По его данным, сотрудники ГИБДД временно ограничили движение на данном участке дороги, пока ремонтные службы перекрывали газ.

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