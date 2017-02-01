Летом из томского аэропорта можно будет улететь в Крым и Сочи

1 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Стартовала продажа билетов на юг России с прямым вылетом из Томска, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

На текущий момент доступны билеты на следующие направления:

Томск-Симферополь-Томск 14 июня по 17 сентября 2017 года. Вылет из Томска по средам и воскресеньям. Вылет из Симферополя по понедельникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону составит от 12 005 рублей.

Томск-Анапа-Томск с 13 июня по 17 сентября 2017 года. Вылет из Томска по вторникам и воскресеньям. Вылет из Анапы по вторникам и субботам. Стоимость билета в одну сторону составит от 12 125 рублей.

Томск-Сочи-Томск с 16 июня по 17 сентября 2017 года. Вылет из Томска по субботам. Вылет из Сочи по пятницам. Стоимость билета в одну сторону составит от 11 385 рублей.

Указана стоимость билетов без учета сборов авиакасс. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing-737-800.

Билеты на все указанные рейсы уже доступны для приобретения во всех авиакассах города. В сообщении также отмечается, что в настоящее время бронирование билетов по некоторым датам ограничено в связи технологическими работами в системе бронирования. В ближайшее время продажи билетов откроются по всем датам.

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