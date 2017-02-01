В томском Ботсаду появились сахарный тростник и растение-муравейник

Томский Обзор / Фото: 1 февраля 2017 // Фото: Tsu.ru

В 2016 году коллекционный фонд Сибирского ботанического сада ТГУ пополнился 500 новыми видами и сортами растений, часть которых войдут в экспозиции оранжерей СибБС. В их числе – сахарный тростник, мирмекодия колючая, живущая в симбиозе с муравьями, и вольфия – обладатель самых маленьких цветков на Земле, сообщает пресс-служба вуза.

Сегодня Сибирский ботанический сад обменивается семенами, черенками растений и другим материалом со 150 ботсадами из 50 стран мира.

«Прежде всего, мы пополняем наш фонд теми растениями, которые имеют экскурсионную ценность. Также мы постоянно развиваем коллекции хозяйственно ценных, редких и исчезающих растений, которые активно используются в образовательном процессе», – рассказал завлабораторией тропических и субтропических растений Михаил Ямбуров.

Из семенного материала ученые выращивают новые экземпляры для оранжерей. Так, сейчас «в работе» небольшой экземпляр сахарного тростника, из которого получают 65% сахара в мире. Еще один претендент на место в постоянной экспозиции – мирмекодия колючая, семена которой «приехали» в Томск из Германии (г. Байройт). Это растение имеет многочисленные полости в основания стебля, где поселяются муравьи. Симбиоз выгоден и растению: муравьи защищают мирмекодию от насекомых-вредителей. А в искусственном водоеме в тропической оранжерее ботаники планируют поселить нового жителя – вольфию. Это дважды рекордсмен: самое маленькое сосудистое растение с самыми миниатюрными цветами на Земле (от 100 микрометров до 1 миллиметра).

«Все полученные в 2016 году растения еще очень маленькие и пока не демонстрируются на экскурсиях. На выращивание, как правило, уходит от одного года до нескольких лет. Однако сахарный тростник, возможно, томичи смогут увидеть на экскурсиях уже осенью 2017 года», – отметил Михаил Ямбуров.

Экскурсии в Сибирском ботаническом саду проводятся по предварительной записи по вторникам, четвергам и субботам c 10.00 до 15.00. Предварительная запись по тел. 529-816, e-mail: sbg_seeds@mail.ru.

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