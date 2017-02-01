В этом году в Томской области планируют отремонтировать почти 100 км дорог

1 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томская область в 2017 году отремонтирует почти сто километров дорог общего пользования общей протяженностью 93,34 км, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Как сообщил вице-губернатор Игорь Шатурный, Томская область по решению Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам включена в перечень участников проекта «Безопасные и качественные дороги» с объемом поддержки из федерального бюджета в 2017 году — 625 млн рублей, в 2018-м — 730 млн рублей.

«С учетом федеральных, областных и муниципальных средств планируется направить на ремонт дорог Томской агломерации в 2017 году 1,26 млрд рублей, в 2018-м — 1,46 млрд рублей. Перечень улиц и дорог на территории Томска, ЗАТО Северск и Томского района для включения в план ремонта на 2017 и 2018 год составлен. Приоритет отдавался участкам в неудовлетворительном состоянии с интенсивным движением транспорта, которые не ремонтировались сплошным покрытием более 12-15 лет», — отметил Игорь Шатурный.

Так, предполагается, что в 2018 году будут отремонтированы 23 участка дорог общего пользования протяженностью 101,39 км. Также в ближайшие два года необходимо сократить количество мест концентрации ДТП: к 2017 году — до шести, к 2018-му — до четырех.

Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 34 агломераций, в число которых вошла и Томская. Задачей участников проекта является приведение в нормативное состояние автодорог общего пользования в границах агломерации: к концу 2018 года — до 50 % от всей протяженности, к концу 2025-го — до 85 %. Количество мест концентрации ДТП и очагов аварийности на дорогах агломерации должно быть снижено к концу 2018 года — на 50 %, к концу 2025 года — на 85 % в сравнении с 2016 годом.

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