В Томской области селянину грозит срок за продажу ружья

В Томской области полицейские задержали подозреваемого в незаконном сбыте двухствольного охотничьего ружья, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Верхнекетском районе полицейские задержали подозреваемого - 28-летнего молодого человека, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности. По предварительным данным, подозреваемый незаконно продал односельчанину ружье 12 калибра за пять тысяч рублей. При этом молодой человек не имел на это специального разрешения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Теперь молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы.

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