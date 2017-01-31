Томский Обзор сходил в гости к «Элекарду»

31 января 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В последний день января «Томский обзор» побывал в одной из самых старых и уважаемых ИТ-компаний Томска — «Элекард».

Они начинали еще в 1988 году, когда компьютеры были большими, а беспилотный транспорт и мгновенная видеосвязь считались научной фантастикой.

Директор «Элекарда» Виктор Ширшин рассказал Томскому Обзору, чем рассчитывались с «айтишниками» в 90-е годы, чем закончился проект, опередивший свое время, и как сегодня в «Элекарде» делают «глаза» для беспилотных автомобилей.

Напомним, в конце ноября Томский Обзор провел голосование, в ходе которого были отобраны 10 самых интересных IT-компаний Томска. Сейчас наше издание приступает к написанию материалов об истории успехов компаний. Они будут выходить до марта 2017 года. Финалом проекта станет показ короткометражного фильма о томских айтишниках, который мы уже начали снимать в ходе подготовки статей проекта.

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