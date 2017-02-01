В Томской области задержали иномарку с 500 литрами спиртосодержащей жидкости (ФОТО)

1 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: УМВД РФ по Томской области

В Кривошеинском районе Томской области полицейские остановили автомобиль, который перевозил 500 литров спиртосодержащей жидкости без соответствующей лицензии, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Иномарку остановили при патрулировании на 161-м километре трассы Томск—Колпашево. При осмотре в ней обнаружили обнаружено 100 бутылок со спиртосодержащей жидкостью емкостью 5 литров каждая. По предварительным данным, водитель перевозил ее без лицензии.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.19.20 КоАП РФ «Осуществления деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)». В отношении водителя назначено административное расследование. В свою очередь образцы изъятой продукции переданы на экспертизу.

Фото: УМВД РФ по Томской области

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