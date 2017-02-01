В этом году на томском вокзале установят современную систему видеонаблюдения

1 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Интегрированная комплексная система безопасности будет установлена на вокзале Томск-1 в текущем году. Предполагается, что она позволит повысить уровень безопасности пассажиров, сообщают в пресс-службе западно-сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

«Видеокамеры новой системы будут способны с высокой долей чувствительности фиксировать незначительные изменения в поведении человека», — говорится в сообщении.

Если пассажир, к примеру, оставил сумку, камера уже через несколько секунд передаст «картинку» в автоматическом режиме на пост транспортной полиции, начальнику вокзала и на пост дежурного по вокзалу для принятия решения.

Новшество обеспечит непрерывную передачу видеосигнала со всех видеокамер в систему сбора, обработки и отображения информации. Видеозапись будет автоматически архивироваться и храниться длительное время.

Кроме того, оператор со своего поста может просматривать изображение с любой камеры в ручном режиме. Всего снаружи и внутри здания вокзала будут установлены более 40 современных камер видеонаблюдения.

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