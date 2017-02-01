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В Томске информационные табло начали показывать время прибытия маршруток (ФОТО)

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Сегодня, 1 февраля, в Томске информационные табло, расположенные на томских остановках, начали показывать время до прибытия ближайших маршруток.

Как сообщают очевидцы, строчки на табло теперь сменяют друг друга, что позволяет увидеть все время прибытия маршруток, проходящих через остановку. Автобусы промаркированы буквой А.

Напомним, сегодня также заработала интерактивная карта, с помощью которой также можно следить за передвижением маршрутных автобусов.

Фото: Томский Обзор

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