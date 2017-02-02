18+
18+

Создатель фестиваля «Том Сойер Фест» расскажет томичам как вернуть цвет исторической среде города

Томские новости, Город, Томск исторический, Деревянная архитектура, Томск исторический центр том сойер фест кочетков фестиваль архитектура Создатель фестиваля «Том Сойер Фест» расскажет томичам как вернуть цвет исторической среде города

В субботу 4 февраля, в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина состоится встреча с идеологом фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» и главным редактором самарского интернет-журнала «Другой город» Андреем Кочетковым.

На встрече Андрей расскажет о том, как проводится «Том Сойер Фест» — одна из самых успешных волонтёрских практик России в области сохранения исторического и культурного наследия. Поделится тонкостями вовлечения волонтёров в городские проекты; расскажет о методах привлечения для них спонсорских средств, а также о том, как запустить фестиваль в вашем городе.

Встреча будет состоять из получасового выступления и ответов на вопросы по темам организации городских проектов, культурных событий и работы новых медиа. Возможен показ двадцатиминутного документального фильма «Том Сойер Фест: ходящие по лесам».

Встреча пройдет на арт-площадке Пушкинской библиотеки (ул. Карла Маркса, 14) «Парус», начало в 16:00. Вход свободный.

Андрей Кочетков в 2002 году закончил исторический факультет Самарского госуниверситета. Работал научным сотрудником, затем журналистом. С 2004 года занимается организацией культурных мероприятий. С 2011 года — арт-директор фестиваля «Метафест», на который под Самару ежегодно приезжают около 10 тысяч человек из европейской части России. В 2013 году стал инициатором создания и главным редактором самарского интернет-журнала «Другой город».

В 2015 году запустил в Самаре фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», в рамках которого силами волонтёров на средства спонсоров были восстановлены исторические здания в центре города. Средства на ремонт зданий и материалы были получены от спонсоров и простых горожан.

С 2016 года фестиваль проходит в трёх регионах России — Самарской области, Татарстане и Оренбургской области. В качестве волонтёров в «Том Сойер Фесте» поучаствовало около 200 человек, в том числе около 30 человек из других городов России, а также Франции и Голландии. Подробнее об итогах 2016 года можно почитать в материале «Другого города».

Фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива». В 2017 году в рамках гранта планируется проведение в Самаре конференции, на которой организаторы поделятся своими наработками со всеми желающими, создадут обучающие материалы и подробно опишут методику, помогающую возвращать исторической среде страны цвет. Также продолжится расширяться география фестиваля.

Заглавное фото: Один из объектов фестиваля — дом по ул. Льва Толстого, 34 в Самаре.

Тэги/темы: