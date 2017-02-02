Создатель фестиваля «Том Сойер Фест» расскажет томичам как вернуть цвет исторической среде города

Томский Обзор / Фото: 2 февраля 2017 // Фото: vk.com/tomsawyerfest

В субботу 4 февраля, в Томской областной библиотеке им. А. С. Пушкина состоится встреча с идеологом фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» и главным редактором самарского интернет-журнала «Другой город» Андреем Кочетковым.

На встрече Андрей расскажет о том, как проводится «Том Сойер Фест» — одна из самых успешных волонтёрских практик России в области сохранения исторического и культурного наследия. Поделится тонкостями вовлечения волонтёров в городские проекты; расскажет о методах привлечения для них спонсорских средств, а также о том, как запустить фестиваль в вашем городе.

Встреча будет состоять из получасового выступления и ответов на вопросы по темам организации городских проектов, культурных событий и работы новых медиа. Возможен показ двадцатиминутного документального фильма «Том Сойер Фест: ходящие по лесам».

Встреча пройдет на арт-площадке Пушкинской библиотеки (ул. Карла Маркса, 14) «Парус», начало в 16:00. Вход свободный.

Андрей Кочетков в 2002 году закончил исторический факультет Самарского госуниверситета. Работал научным сотрудником, затем журналистом. С 2004 года занимается организацией культурных мероприятий. С 2011 года — арт-директор фестиваля «Метафест», на который под Самару ежегодно приезжают около 10 тысяч человек из европейской части России. В 2013 году стал инициатором создания и главным редактором самарского интернет-журнала «Другой город».

В 2015 году запустил в Самаре фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», в рамках которого силами волонтёров на средства спонсоров были восстановлены исторические здания в центре города. Средства на ремонт зданий и материалы были получены от спонсоров и простых горожан.

С 2016 года фестиваль проходит в трёх регионах России — Самарской области, Татарстане и Оренбургской области. В качестве волонтёров в «Том Сойер Фесте» поучаствовало около 200 человек, в том числе около 30 человек из других городов России, а также Франции и Голландии. Подробнее об итогах 2016 года можно почитать в материале «Другого города».

Фестиваль выиграл грант Президента России на дальнейшее распространение практики по городам страны от фонда «Перспектива». В 2017 году в рамках гранта планируется проведение в Самаре конференции, на которой организаторы поделятся своими наработками со всеми желающими, создадут обучающие материалы и подробно опишут методику, помогающую возвращать исторической среде страны цвет. Также продолжится расширяться география фестиваля.

Заглавное фото: Один из объектов фестиваля — дом по ул. Льва Толстого, 34 в Самаре.

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