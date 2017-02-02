За сутки в Томске очистили более 60 крыш

2 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

За прошедшие сутки в Томске были убраны 69 снежных навесов и полностью очищена 61 крыша, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на глав районов.

По информации главы Ленинского района Вячеслава Черноуса в среду были ликвидированы 7 навесов и полностью очищены 17 кровель.

Как сообщил глава Октябрьского района Сергей Маркелов, вчера на территории района были очищены 12 крыш и 14 навесов.

По информации главы Кировского района Валентины Денисович, за минувшие сутки в районе были ликвидированы 3 навеса и очищены 9 кровель, а также организован вывоз снега, оставшегося после сброса снега с крыш.

Как сообщила и.о.главы Советского района Оксана Рубцова, работа по уборке снега с крыш и навесов была усилена – в среду полностью очищены 23 крыши и ликвидированы 45 навесов.

Всего за минувшие сутки из города было вывезено 10094 тонны снега, из них 7465 тонн «Спецавтохозяйством», около 3000 тонн принято по талонам. На посыпку улиц израсходована 21 тонна песко-соляной смеси. На полигоны отправлено 360 тонн ТБО.

В среду городской элетротранспорт перевез 52 тыс. пассажиров, сегодня на линию вышли 32 трамвая и 60 троллейбусов.

Напомним, ранее неубранный снег стал причиной обрушения кровли крыши многоквартирного дома в Томске.

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