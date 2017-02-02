В Томской области селянин с пневматикой украл у пенсионерки телефон и продукты

Северские полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в разбойном нападении на женщину, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подозреваемым оказался 29-летний житель поселка Самусь, который ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. По предварительным данным, мужчина ворвался в квартиру к соседке и начал требовать деньги. Получив отказ, он достал пневматический пистолет и направил его в висок пожилой женщине, угрожая расправой.

После того, как пенсионерка сказала, что денег у неё нет, подозреваемый отобрал у нее сотовый телефон, а из кухни забрал пакет с продуктами. После этого мужчина скрылся.

Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, составил около 3,5 тысяч рублей. Часть украденных продуктов и сотовый телефон полицейские изъяли. В свою очередь злоумышленник находится под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой». Теперь грабителю грозит до до двенадцати лет тюрьмы.

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