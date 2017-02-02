Томичам покажут фильм о Джастасе Уолкере и расскажут о съемках

Томский Обзор / Фото: 2 февраля 2017 // Фото: Vk.com/americandreamdoc

В воскресенье, 5 февраля, в Томской областной библиотеке им.Пушкина пройдет показ двух дебютных лент о жизни «веселого молочника» Джастаса Уолкера, снятого томскими режиссерами, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Документальные фильмы «Американская мечта» и «Дым отечества» рассказывают о жизни «веселого молочника» из Сибири и его села Такучет. Главный герой фильма — Джастас Уолкер, фермер американского происхождения, а по совместительству и пастор протестантской церкви. В 2009 году Джастас со своей семьей перебрался в поселок Богучанского района на северо-востоке Красноярского края, чтобы заниматься служением и производить здоровые продукты.

Как сообщают организаторы, дилогия уже успела нашуметь в мире документального кино, завоевав награды крупнейших российских и зарубежный фестивалей.

После просмотра все желающие смогут пообщаться с режиссером фильма Андреем Ананиным.

Вход бесплатный. Начало мероприятия в 15.00.

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