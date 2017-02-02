Томские ученые получили антибиотики для растений

Томский Обзор / Фото: 2 февраля 2017 // Фото: News.tpu.ru

В лабораториях Томского политеха молодые ученые получили антибиотики для обработки растений из непатогенных штаммов бактерий псевдомонад, сообщает пресс-служба вуза.

Над этим проектом работают магистранты кафедры биотехнологии и органической химии Томского политеха. По словам одной из участниц проекта Татьяны Рабиной, в лаборатории команда проекта получает три вида антибиотиков — это феназин-1-карбоновая кислота, гидроксифеназин и гидроксифеназин-1-карбоновая кислота.

«Это антибиотики широкого действия, они борются практически со всеми фитопатогенными бактериями, которые вредят растительным культурам. Обычно такие бактерии поражают корни растений, изменяют прикорневую микрофлору», — говорит магистрант Томского политеха Татьяна Рабина.

Получают антибиотики путем глубинного культивирования. Бактерии помещают в специальную жидкую питательную среду, в которой они начинают синтезировать антибиотики. Через несколько дней нужные вещества извлекают из питательной среды. Бактерии для экспериментов политехники получают из Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов.

«Сейчас мы ведем дополнительную проверку антибиотиков на противогрибковую активность. В литературе встречается информация, что эти антибиотики обладают противогрибковым эффектом, но это нужно подтвердить экспериментально, что мы и намерены сделать. Также наши данные позволяют говорить о том, что антибиотики могут выступать как стимуляторы прорастания семян», — отмечает молодой ученый.

Сегодня антибиотики феназинового ряда для сельского хозяйства получают путем химического синтеза. Но у этого способа есть ряд существенных недостатков — высокая цена реагентов и токсичность.

«Реагенты, используемые для синтеза антибиотиков, токсичны. И не со всеми реагентами можно работать в обычной лаборатории, нужны специальные условия. При биосинтезе такие реагенты не требуются, что делает этот способ более безопасным и экономически выгодным. Сами получаемые антибиотики не оказывают негативного влияния на растения, не встраиваются в их структуру и не несут вреда для человека», — добавляет научный руководитель проекта, доцент кафедры биотехнологии и органической химии ТПУ Марианна Чубик.

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