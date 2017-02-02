В Томской области уволили чиновника со средним образованием

2 февраля 2017 / Томский Обзор

Прокуратура Шегарского района проверила исполнение законодательства о муниципальной службе. В результате был уволен работник, имеющий среднее образование, сообщает пресс-служба ведомства.

По закону, муниципальные служащие должны иметь среднее профессиональное или высшее образование. Однако проверка показала, что, вопреки положениям закона, в администрации Побединского сельского поселения на одну из должностей (относящейся к группе младших должностей) был принят работник, имеющий только среднее общее образование.

По итогам проверки прокурор района внес главе администрации Побединского сельского поселения представление, в ходе рассмотрения которого служащий уволился с занимаемой должности.

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