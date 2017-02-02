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«Ростелеком» предоставил канал связи для «Космического урока»

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Для проведения «Космического урока» Томский филиал ПАО «Ростелеком» предоставил защищенный выделенный VPN канал, благодаря чему обеспечил высокую скорость и надежность передачи видеопотока, а также возможность резервирования.

1 февраля 40 школьников города и области связались с экипажем Международной космической станции (МКС). Ребята задавали различные вопросы: как переносится состояние невесомости, кем мечтали стать в детстве, какие книги читали и, конечно, молодежь интересовало являются ли космонавты активными пользователями интернета, пользуются ли они на борту всемирной сетью.

«Очень приятно осознавать, что современные технологии позволяют в режиме реального времени общаться с космонавтами на орбите. Я уверен, что дети — участники урока этого никогда не забудут. — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин. — Мы рады выступить партнером такого уникального проекта, как «Космический урок. Для нашего региона это значимое событие».

Серия «Космические уроки» — совместный проект, подготовленный при сотрудничестве филиала ВГТРК ГТРК «Томск», Администрации Томской области, РОСКОСМОСА, РКК «Энергия», Минобрнауки, Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Академии наук. Его целью является формирование знаний и воспитание чувства национальной гордости у нового поколения за вклад советских и российских ученых в научно-технический прогресс.

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