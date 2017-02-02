ФК «Томь» заключит контракт с киберспортсменом

2 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Футбольный клуб «Томь» проведет отборочный турнир Кубка российской футбольной премьер лиги (РФПЛ) по компьютерной игре «FIFA 17», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соревнования пройдут 4 февраля в одном из развлекательных клубов Томска, к участию будут допускаться игроки, достигшие 18 лет.

«Победитель турнира заключит контракт с футбольным клубом „Томь“ и будет представлять клуб на Кубке РФПЛ по киберфутболу, который состоится 24—26 февраля в Уфе», — говорится в пресс-релизе.

По итогам 17 туров «Томь» занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

В начале июня 2016 года министерство спорта России внесло компьютерный спорт в реестр официально признанных видов спорта. Таким образом, участники компьютерных сражений могут получить звания «Мастер спорта России», «Мастер спорта международного класса» и «Заслуженный мастер спорта России».

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