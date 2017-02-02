В прошлом году в Томске на 11% сократилась преступность

Томский Обзор / Фото: 2 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

В 2016 году в Томской области было зарегистрировано 20 432 преступления — на 11,6 % меньше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 23 104 преступления.

В пресс-службе обладминистрации также отмечается, что в том числе на 16,3 % сократилось количество тяжких и особо тяжких посягательств — с 4 618 до 3 865.

На 14 % снизилось число преступлений в общественных местах (с 8 821 до 7 585), на 13 % — на улицах (с 6 217 до 5 401). Также на 8,8 % стало меньше преступлений, совершенных рецидивистами (с 8 178 до 7 455), на 15,6 % — несовершеннолетними (с 806 до 680), на 28,8 % — с применением огнестрельного оружия (с 52 до 37).

Заместитель губернатора Томской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов поблагодарил полицейских за успехи в работе и отметил, что областная власть всегда готова подставить им плечо в борьбе с преступностью.

«В рамках государственной программы по обеспечению безопасности населения администрация Томской области, в частности, развивает систему «Безопасный город», стимулирует работу народных дружин, обучает специалистов современным знаниям в области профилактики правонарушений и оказания первой медпомощи», — отметил вице-губернатор.

Вместе с тем он призвал полицейских усилить в 2017 году борьбу с так называемой «пьяной» преступностью — в 2016-м количество таких правонарушений по сравнению с 2015-м увеличилось на 7,3 % (с 3 954 до 4 246).

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