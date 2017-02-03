Власти Томска рекомендуют усилить масочный режим в магазинах

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

В магазинах и торговых центрах Томска будет усилен масочный режим. Соответствующие рекомендации в ближайшее время направит межведомственный совет по предупреждению распространения заболеваемости гриппом, передает пресс-служба мэрии.

«Масочный режим – это одна из самых эффективных мер профилактики заболеваемости. Введение его в образовательных учреждениях наряду с запретом на организацию массовых мероприятий позволило нам сократить рост заболеваемости детей. Мы рассчитываем, что введение масочного режима в торговых и развлекательных центрах поможет нам предотвратить «вторую волну» гриппа и ОРВИ в Томске», — отметила председатель совета, заместитель мэра по социальным вопросам Татьяна Домнич.

За прошедшую неделю уровень заболеваемости в Томске снизился на 15,7%.

При этом сохраняется повышенный уровень заболеваемости среди горожан в возрасте от 15 лет и старше. В связи с этим в учреждениях образования продолжаются введенные ранее профилактические мероприятия: регулярно проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, работают бактерицидные лампы, заболевшие дети отсеиваются во время утреннего контроля.

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