На следующей неделе томичей приглашают на «Лыжню России – 2017»

3 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

В следующую субботу, 11 февраля, Томск присоединится к XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России - 2017». Центральный старт пройдет на лыжной базе «Политехник».

Всем желающим принять участие в «Лыжне России – 2017» необходимо пройти регистрацию в центральной комиссии, которая будет работать в Томске с 8 по 10 февраля с 15 до 19 часов по адресу: ул.Белозерская, 24, холл 3 этажа, управление физической культуры и спорта Томска. Для регистрации томичам до 18 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении/паспорт, медицинский полис, справку-допуск на участие в соревнованиях. Всем зарегистрированным будут выданы индивидуальные номера для прохождения лыжной гонки.

«Лыжня России» проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником. В соревнованиях принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители, чей возраст колеблется от 6 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет. Цель соревнований - привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения. Для каждой категории участников подобраны соответствующие дистанции. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Участие в забеге видных политических и государственных деятелей, глав субъектов Российской Федерации, мэров городов, демонстрирует внимание к массовому спорту представителей власти всех уровней.

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