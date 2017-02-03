Маршрутник и пострадавший пассажир помирились в Томске

3 февраля 2017 / Томский Обзор

В Томске прекращено уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса, обвинявшегося в причинении тяжкого вреда здоровью пассажиру, сообщает пресс-служба Томского областного суда.

Дело было возбуждено в сентябре 2015 года. Водитель ударил пассажира и тот упал получив повреждения, которые «в совокупности относятся к категории тяжкого вреда здоровью как опасные для жизни в момент причинения».

По материалам дела, 53-летний пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно по отношению к пассажирам, загибал зеркала у автобуса. На предварительном заседании, потерпевший пояснил, что не помнит подробностей инцидента, и согласился на примирение с водителем, не имея претензий.

В связи с этим судья вынесла постановление о прекращении уголовного дела за примирением сторон.

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