Томский путешественник Константин Журавлев дал графическое интервью (ИЛЛЮСТРАЦИИ)

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2017 // Фото: Vk.com/piligrim381

Томский блогер Константин Журавлев, известный своими пешими путешествиями по разным странам и экстравагантным внешним видом, дал интервью в паблике Графический репортаж.

Путешественник рассказал о своем отношении к Корану, о путешествии вокруг света, сирийском плену и планах на будущее.

Вот как увидела создатель интервью «отрывок из разговора в кафе, где Костя общался с группой людей». Автор: Юля Усова.

Напомним, Константин Журавлев был захвачен боевиками в Сирии в октябре 2013 года. Россиянин путешествовал автостопом из Турции через территорию Сирии в Сахару. Он исчез на территории Сирии и, как выяснилось позже, был захвачен боевиками исламистской группировки «Лива Ат-Таухид», которые обвинили его в шпионаже в пользу официального Дамаска.

14 октября 2016 года стало известно, что Константина Журавлева удалось освободить из сирийского плена, он вернулся в Томск.

В связи с этим уголовное дело по ч.3 ст.126 УК РФ (похищение человека организованной группой), возбужденное ранее в связи с похищением К.Журавлева, было возобновлено, самого путешественника вызвали на допрос к следователю. Позже была назначена судмедэкспертиза на предмет установления возможного причинения ущерба физическому здоровью путешественника.

Иллюстрации: Графический репортаж

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