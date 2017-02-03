С марта в Томске подорожает вывоз мусора

3 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С марта в Томске на 35 копеек вырастет тариф на вывоз твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба мэрии.

Повышение с 2, 76 до 3, 11 руб. за 1 кв. м коснется жителей муниципальных домов. Увеличение тарифа связано с постановлением правительства РФ, в котором прописаны новые размеры платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Вопрос увеличения тарифа будет обсужден с томичами на общественных слушаниях в конце февраля. Сегодня уже принят тариф для «Спецавтохозяйства», у которого плата взимается за тонну

«Тарифы для муниципального «Спецавтохозяйства» приняты по вывозу и по захоронению мусора, они не изменялись с 2014 года. Тариф на вывоз ТБО для населения с учетом НДС вырос до 1 327,50 рубля за тонну. Тариф по захоронению, который утвердила область, вырос до 702,51 рубля за тонну. В тариф по захоронению мусора, в том числе, входит плата за негативное воздействие», — рассказала председатель комитета тарифной политики и ценового регулирования Светлана Линькова.

В сообщении отмечается, что тариф на вывоз отходов для «Спецавтохозяйства» не пересматривался с 2014 года».

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