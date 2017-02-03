В выходные томичей ждут метели

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2017 // Фото: Pixabay.com

В субботу и воскресенье, 4-5 февраля, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

П«о области и г. Томску местами умеренный и сильный снег, метели, усиление ветра до 22 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы. 5 февраля понижение температуры воздуха», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта и увеличением количества ДТП. Водителям необходимо соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию.

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