Губернатор поручил сильнее охранять томских косуль

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2017 // Фото: Forest.geoman.ru

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил областному департаменту охотничьего и рыбного хозяйства, правоохранительным органам, охотобществам усилить режим охраны диких копытных животных, особенно — сибирской косули, внесенной в Красную книгу Томской области, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Глава региона отметил, что меры по охране этого животного привели к росту популяции, и сегодня численность косули в лесах региона составляет около двух тысяч особей. Однако из-за аномально высокого снежного покрова этой зимой животное вновь под угрозой.

«Зима для обитателей сибирской тайги — тяжелое испытание. Даже лоси сейчас передвигаются с трудом, что уж говорить о косуле. Слабые и безобидные, они становятся легкой добычей волка, рыси, росомахи и даже лисицы и бродячих собак. Но самый главный враг косули — это браконьер», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Глава региона напомнил, что сезон охоты в Томской области завершается 28 февраля, но призвал охотников уже сейчас воздержаться от езды в лесах на снегоходах, которая создает стресс для животных. Глава региона рекомендовал охотпользователям прекратить выдачу разрешительных документов на право добычи охотничьих ресурсов, чтобы ограничить присутствие в тайге человека.

Департаменту охотничьего и рыбного хозяйства, правоохранительным органам, охотобществам губернатор поручил провести дополнительные рейды в местах обитания косули, а органам местного самоуправления — разъяснительную работу в селах. Глава региона потребовал от силовиков применять к браконьерам максимальное наказание, включая возбуждение уголовных дел и конфискацию оружия.

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