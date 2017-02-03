Весной томичи смогут узнавать о передвижении маршруток с помощью мобильного приложения

Томский Обзор / Фото: 3 февраля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Весной оперативная информация о передвижении автобусов в Томске будет доступна и в мобильных приложениях, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на директора муниципального Центра контроля и организации пассажироперевозок Петра Максимова.

«Мы уже сформулировали задачу для разработчиков. Сейчас будут запущены конкурсные процедуры, и в апреле мы планируем заключить соответствующий контракт. А в мае приложения, где томичи смогут получать оперативную информацию о передвижении на свои мобильные устройства, будут запущены», - отметил Петр Максимов.

Напомним, с начала февраля отследить движение общественного транспорта можно на интерактивной карте. В режиме реального времени на сайте центра можно увидеть, на каком участке улицы находится интересующий номер автобуса, троллейбуса или трамвая. В этом же разделе представлена информация о маршрутах движения общественного транспорта и перечень остановок.

Уже сейчас на сайте Центра доступны для скачивания ряд разработанных ранее мобильных приложений, где можно уточнить время прибытия трамваев и троллейбусов.

Также у томичей есть возможность следить за движением электротранспорта с помощью sms- оповещения. Для этого необходимо отправить SMS, номер +7-952-154-5005 с названием остановки, где Вы находитесь, и описанием маршрута следования, после чего Вы и получите прогноз прибытия электротранспорта на ближайшее время.

Дополнительная информация о работе сервиса SMS-оповещения доступна на сайте.

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