Весной томичи смогут узнавать о передвижении маршруток с помощью мобильного приложения
Весной оперативная информация о передвижении автобусов в Томске будет доступна и в мобильных приложениях, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на директора муниципального Центра контроля и организации пассажироперевозок Петра Максимова.
«Мы уже сформулировали задачу для разработчиков. Сейчас будут запущены конкурсные процедуры, и в апреле мы планируем заключить соответствующий контракт. А в мае приложения, где томичи смогут получать оперативную информацию о передвижении на свои мобильные устройства, будут запущены», - отметил Петр Максимов.
Напомним, с начала февраля отследить движение общественного транспорта можно на интерактивной карте. В режиме реального времени на сайте центра можно увидеть, на каком участке улицы находится интересующий номер автобуса, троллейбуса или трамвая. В этом же разделе представлена информация о маршрутах движения общественного транспорта и перечень остановок.
Уже сейчас на сайте Центра доступны для скачивания ряд разработанных ранее мобильных приложений, где можно уточнить время прибытия трамваев и троллейбусов.
Также у томичей есть возможность следить за движением электротранспорта с помощью sms- оповещения. Для этого необходимо отправить SMS, номер +7-952-154-5005 с названием остановки, где Вы находитесь, и описанием маршрута следования, после чего Вы и получите прогноз прибытия электротранспорта на ближайшее время.
Дополнительная информация о работе сервиса SMS-оповещения доступна на сайте.