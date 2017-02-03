В Томской области сотрудницу центра гигиены поймали на взятке в 5,6 тыс. рублей

3 февраля 2017 / Томский Обзор

Бывшая сотрудница ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №81 ФМБА России» предстанет перед судом по обвинению в в служебном подлоге и получении взяток, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, обвиняемая с июня 2015 года по октябрь 2016 года неоднократно получала от взятки от работников сферы реализации продуктов питания за непрохождение гигиенической подготовки и аттестации. При этом, в медкнижках подозреваемая отмечала, что заплатившие прошли через эти процедуры. Всего за этот период сотрудница получила 5600 рублей. Подозреваемой вменяют по 28 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкая взятка) и 28 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

Расследование уголовного дела завершено, и материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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