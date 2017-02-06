В Томске начнут готовить первых в России специалистов в области миграции

6 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В 2017 году в Томском госуниверситете открывается новая магистерская программа «Миграционные исследования», не имеющая аналогов в России. Ученые ТГУ совместно с партнерами из российских и зарубежных университетов планируют готовить специалистов, обладающих комплексными знаниями о миграционных процессах в Европе и Азии, сообщает пресс-служба вуза.

По словам руководителя программы, заведующей Лабораторией социально-антропологических исследований (ЛСАИ) Ирины Нам, сейчас ситуация с миграцией во всем мире очень напряженная, и создание программы – ответ на дефицит квалифицированных специалистов в этой области.

«В России требуются специалисты, которые не просто владели бы информацией, а могли бы профессионально анализировать комплексные миграционные процессы и влиять на них: как эксперты, как ученые, как управленцы. Мы будем готовить выпускников, способных работать в любой из этих сфер», – подчеркнула Ирина Нам.

Программа междисциплинарная – курсы будут читать не только антропологи, но и экономисты, юристы, социологи, политологи, специалисты в области международных отношений, также предусмотрены спецкурсы от российских и зарубежных экспертов. Студенты изучат проблемы европейской и евразийской миграционных систем, миграционной политики и политики интеграции мигрантов.

В числе российских партнеров программы – МГУ и Иркутский госуниверситет, кроме того, планируется, что у магистрантов будет возможность включенного обучения в европейских вузах – Университете Вены (Австрия), Университете Уппсалы (Швеция) и Университете Варшавы (Польша).

Для обучения на программе потребуется знание английского и русского языков, абитуриентами могут стать выпускники любых социо-гуманитарных специальностей. В ТГУ рассчитывают, что программой также заинтересуются студенты и специалисты из Центральной Азии и Европы, желающие получить новую квалификацию.

Набор на программу стартует 3 апреля. Подробнее о программе и условиях поступления можно узнать на сайте программы.

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