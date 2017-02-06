Томские полицейские задержали «серийного убийцу» лосей

В Томском районе полицейские «по горячим следам» задержали подозреваемого в забое пяти лосей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Задержанный охотился в окрестностях деревни Каракозово. Полицейские провели обыски, изъяли орудия преступления и фрагменты туш животных. В настоящее время назначены судебные экспертизы, проводится дознание.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба». Задержанному грози штраф до 200 тыс. рублей или арест на шесть месяцев.

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