Пожарные более четырех часов тушили производственные помещения в Томске

6 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В минувшую пятницу, 3 февраля, в Томске в одноэтажном кирпичном здании по ул.Ижевская, произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23.03. В загоревшемся здании, высотой 6 метров, располагались цех по производству пенополистерола с оборудованием, склад готовой продукции и административные помещения. Ликвидировать пожар удалось к 4.05. В ходе тушения пожарные эвакуировали 4 баллона с пропаном и 8 кислородных баллонов. В ликвидации возгорания было задействовано 18 единиц техники и 79 человек.

В результате пожара у здания обгорела и частично обрушилась крыша, обрушились перекрытия, частично рухнули стен, выгорело внутри.

Общая площадь пожара составила 1200 кв.метров. Причина пожара устанавливается.

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