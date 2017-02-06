За выходные в Томске очистили от снега почти 60 крыш

6 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В минувшие выходные томские УК и ТСЖ полностью очистили от снега 57 крыш. Еще по 69 адресам ликвидированы снежные навесы, сообщает пресс-служба мэрии.

В выходные «Спецавтохозяйство» работало на устранении последствий снегопада. На городские полигоны за три дня муниципальное предприятие вывезло 7077 тонн снега.

В воскресенье техника САХ разметала снег на проезжей части в дневные и ночные смены и посыпала дороги песко-соляной смесью. На линии работали 154 единицы спецтехники, израсходовано 505 тонн смеси.

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