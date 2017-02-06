В Томске задержали стрелявшего из пневматики по маршрутке

Томские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в стрельбе по маршрутному автобусу из пневматического оружия, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел 12 января в 6.30 в районе доме по Иркутскому тракту, 195. Здесь неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматического оружия в маршрутный автобус №60. На следующий день было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Позже был установлен подозреваемый. Им оказался 23-летний уроженец Кемеровской области, проживающий в Томском районе.

«Подозреваемый не работает, культурной, экономической и политической жизнью Томска не интересуется, с вводимой реорганизацией маршрутной сети он не знаком. Преступление им было совершено под воздействием алкогольных напитков, и стрелял он для развлечения», — говорится в сообщении.

Пассажиров пострадавшего автобуса, ставшими свидетелями происшествия, просят обратиться в отдел по телефонам 8-913-886-75-46, 02 или 102.

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