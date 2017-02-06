Иномарка столкнулась с КамАЗом в Томске, погиб водитель

Томский Обзор / Фото: 6 февраля 2017 // Фото: Gibdd.ru/r/70

В минувшую пятницу, 3 февраля на трассе Томск — Зоркальцево столкнулись Ford Focus и КамАЗ-5411515, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 17.50. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.

В результате происшествия 44-летний водитель легкового автомобиля погиб. Обстоятельства происшествия выясняются. Очевидцев аварии просят обратиться по телефону следственного отдела: 794-719.

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