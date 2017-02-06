Из-за серии аварий жители микрорайона Колпашево третий день остаются без горячей воды

6 февраля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Порыв ветки горячего водоснабжения произошел в микрорайоне Геолог в Колпашево в пятницу вечером, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные районной администрации.

«3 февраля в 17:00 произошел порыв ветки горячего водоснабжения, с ночи отсутствует горячая вода в микрорайоне Геолог, на улице Победы, 4, 6, 8», — говорится в материалах.

Ремонтные бригады к 16:00 4 февраля устранили причину коммунальной аварии, однако при запуске горячего водоснабжения был обнаружен новый порыв.

Ремонтные работы на сетях предполагалось продолжить в понедельник утром.

В микрорайоне Геолог в Колпашеве располагается более 45 домовладений.

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